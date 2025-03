Milan Lazio, la probabile formazione rossonera: cosa filtra su Pulisic e Joao Felix. Le ultimissime notizie sulla partita

A San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 27ª giornata di Serie A tra il Milan e la Lazio. I rossoneri, reduci da due sconfitte di fila, non possono più permettersi passi falsi. Di seguito la probabile formazione che manderà in campo Conceicao proposta da Sky.

MILAN (4-2-3-1) la probabile formazione: Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. All. Conceiçao