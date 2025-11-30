Milan Lazio, rossoneri dentro la lotta scudetto! Candidatura certificata. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è in testa alla classifica, almeno fino alla fine del posticipo, in corso, tra Roma e Napoli. Il successo di misura per 1-0 contro la Lazio ha certificato la candidatura dei rossoneri al titolo. L’edizione odierna del Corriere della Sera analizza il momento d’oro del Diavolo attraverso due considerazioni chiave sul futuro del campionato.

🔨Solidità Allegriana: Pratici e Concreti

La prima, fondamentale, è l’impronta inconfondibile data dal tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano. La squadra è diventata a immagine e somiglianza del suo mister:

La squadra rossonera è sempre più a immagine e somiglianza del suo allenatore Max Allegri, vale a dire pratica, solida, concreta, che sa soffrire e che sa colpire al momento giusto.

Questo pragmatismo è la chiave delle vittorie “di corto muso” ottenute negli scontri diretti. Il Milan ha imparato a gestire i momenti difficili della partita e a massimizzare le occasioni create, un cambio di passo mentale che garantisce punti pesanti in ogni turno.

Il Passo Scudetto e i Limiti da Superare

La seconda considerazione è di natura mentale e statistica: il passo del Diavolo è da Scudetto. Non è solo la classifica a dirlo, ma l’attitudine e la mentalità mostrate in campo. Nonostante i limiti strutturali della rosa (un tema che verrà affrontato dal mercato invernale), i rossoneri hanno la testa giusta per provarci fino alla fine.

Ovviamente, la strada è ancora lunga. Il Direttore Sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente laziale, sa bene che una manodovrà arrivare dal mercato di gennaio per garantire a Allegri la profondità necessaria (soprattutto per centravanti ed esterno destro).

Prima della sessione invernale, però, l’obiettivo primario del Milan è alzare il livello di concentrazione e prestazionecontro le cosiddette “piccole“. Dopo la difficile trasferta a Torino per l’Immacolata, il calendario presenta infatti una serie di sfide decisive contro squadre come Sassuolo, Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina. In queste partite il Milandovrà dimostrare di aver superato i problemi di approccio visti in passato, trasformando la mentalità vincente contro le big in una costante del suo cammino per conquistare la vetta in modo definitivo.