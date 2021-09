Milan Lazio: Giroud spera di poter essere presente in panchina

Olivier Giroud, ora negativo al Covid, cerca di bruciare le tappe e di essere presente in panchina nel match tra Milan e Lazio

Olivier Giroud, dopo essersi negativizzato dal Covid, vuole bruciare le tappe e provare a essere in panchina contro la Lazio. L’attaccante francese sta bene ma, naturalmente, non ha i novanta minuti sulle gambe essendo stato costretto a saltare gli ultimi allenamenti.

Il francese, come riporta il Corriere dello Sport, spera comunque di tornare già contro i biancocelesti in panchina per provare a dare una mano in caso di necessità a partita in corso. Oggi il giocatore si sottoporrà ai test previsti dal protocollo federale. Il Milan spera con lui.