Milan Lazio, rossoneri in vetta aspettando Roma Napoli! Il brivido nel finale di San Siro. Segui le ultimissime

L’edizione odierna del Corriere della Sera sintetizza perfettamente il clima di euforia e tensione che ha avvolto San Siro: “Il Milan va in testa col brivido finale“. Il Diavolo ha centrato un altro successo chiave, battendo la Lazio di “corto muso” dopo la vittoria nel derby, inviando un segnale fortissimo al campionato.

La rete decisiva è arrivata a inizio ripresa, frutto di una combinazione tattica ormai consolidata: assist al bacio del difensore centrale inglese Fikayo Tomori e incornata vincente di Rafael Leão, il talentuoso attaccante portoghesesempre più calato nel nuovo ruolo di centravanti voluto da Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano.

Il VAR nel Finale: Una Decisione da Cuore in Gola

La gara sembrava avviarsi verso una conclusione serena, ma il recupero ha regalato un brivido finale clamoroso. L’episodio che ha gelato i tifosi rossoneri è scaturito dal richiamo VAR all’arbitro Collu per un presunto fallo di manoin area del difensore Strahinja Pavlovic.

Dopo una lunga review al monitor, che ha tenuto l’intero stadio col fiato sospeso, l’arbitro ha preso una decisione salomonica e controversa: non assegnare il penalty ai biancocelesti. Al contrario, Collu ha concesso una punizione a favore del Milan per un precedente fallo commesso da Adam Marusic sul difensore serbo.

L’annuncio della non concessione del rigore ha scatenato una reazione incontenibile: i giocatori e i tifosi milanistihanno esultato come dopo un gol segnato, a testimonianza della tensione altissima e dell’importanza capitale del verdetto in quel frangente.

Allegri e Tare in Vetta

Questo successo, sebbene sofferto e segnato dalle polemiche arbitrali, consolida il lavoro di Allegri. Il tecnico sta dimostrando una straordinaria capacità di vincere le partite chiave con solida difesa e spunti individuali dei suoi campioni.

Il risultato è un’ulteriore conferma anche per il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’ex dirigente laziale. Vedere il Diavolo in testa alla classifica giustifica le scelte strategiche e tattiche fatte finora, ma al tempo stesso spinge Tare a intervenire sul mercato di gennaio per allungare la rosa e evitare che la stanchezza e la brevità dell’organico possano compromettere la corsa al titolo.