Milan Lazio, Allegri punta al record difensivo: muro rossonero a caccia del settimo clean sheet

Milan Lazio: i rossoneri di Allegri cercano continuità a San Siro. La difesa è un bunker: nel mirino un record di clean sheet che manca dal 2007

Sull’onda dell’entusiasmo per la bella vittoria nel Derby contro l’Inter, il Milan è determinato a proseguire bene il proprio percorso in Serie A. Dopo aver affrontato la Roma a inizio mese, il novembre “alla romana” della truppa di Mister Allegri si chiude con la sfida alla Lazio: ancora una volta a San Siro, ancora un big match importante e delicato.

La chiave del successo risiede nella tenuta della retroguardia, come confermato dai dati Opta: i rossoneri continuano nel proprio processo di difesa solida, un fattore decisivo per i recenti risultati.

In questa stagione, infatti, il Milan ha registrato almeno sei clean sheet dopo 12 partite stagionali di campionato per la prima volta dal 2008/09 (sei anche in quel caso). Sabato c’è l’occasione per fare la storia recente: i rossoneri, infatti, non mantengono la porta inviolata in sette delle prime 13 gare di un torneo addirittura dalla stagione 2006/07.