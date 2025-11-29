Milan Lazio, scocca l’ora di Nkunku: senza Pulisic tocca al francese ripagare i 40 milioni e svoltare la stagione. La richiesta di Allegri

Milan Lazio, Nkunku titolare a San Siro per sostituire l’americano Pulisic: Allegri e i compagni credono nel suo talento, stasera è vietato sbagliare

Contro la Lazio scatta finalmente l’ora della verità per Christopher Nkunku. Dopo un avvio di stagione decisamente in salita e avaro di soddisfazioni, l’attaccante prelevato in estate dal Chelsea per una cifra complessiva di 37 milioni di euro più 5 di bonus si trova di fronte a una grande occasione che non può permettersi di sprecare. Complici le condizioni non ottimali di Christian Pulisic, che hanno spinto Max Allegri a non convocarlo a scopo precauzionale per non rischiare ricadute, il tecnico ha deciso di puntare tutto sul francese, lanciandolo dal primo minuto nel big match di questa sera a San Siro valido per la tredicesima giornata di Serie A.

L’investimento estivo da oltre 40 milioni di euro (tra parte fissa e variabile) aveva generato aspettative altissime, ma finora Nkunku non è riuscito a replicare le giocate ammirate a Londra. L’unico vero lampo del classe ’97 risale al 23 settembre, quando trovò la prima rete con la maglia rossonera nel match di Coppa Italia contro il Lecce. In campionato, però, il ruolino di marcia è stato deludente: solamente due presenze da titolare — contro Roma e Parma — intervallate da tanti spezzoni di gara che non sono stati all’altezza della sua fama.

Nonostante i tempi di adattamento si siano rivelati più lunghi del previsto, lo spogliatoio non ha mai smesso di sostenerlo. A farsi portavoce di questa fiducia è stato Adrien Rabiot, intervenuto pochi giorni fa alla Gazzetta dello Sport per difendere l’amico ed ex compagno delle giovanili parigine.

Milan Lazio, Nkunku titolare: la difesa di Rabiot

RABIOT SU NKUNKU – «È un talento e lo ha già dimostrato in passato. Lo conosco perché siamo cresciuti insieme, lui, Maignan e io. È arrivato dal Chelsea fuori forma e deve adattarsi a un campionato difficile come la Serie A, ma ora sta bene fisicamente ed è motivato. Sono sicuro che appena si sbloccherà».

Adesso non ci sono più scuse: quella di stasera è un’occasione d’oro. Con le assenze pesanti di Santiago Gimenez e dell’americano, Allegri gli affida le chiavi dell’attacco. Nkunku è chiamato a una prestazione da assoluto protagonista per dimostrare di valere l’investimento fatto dal club e non far rimpiangere i titolari assenti.