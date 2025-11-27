Milan Lazio, Allegri senza Athekame: a forte rischio anche Gimenez! Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Si avvicina il big match di sabato sera a San Siro, valido per la 13ª giornata di Serie A Enilive, che vedrà il Milan affrontare la Lazio di Maurizio Sarri. Per Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato a guidare i rossoneri, la preparazione è ostacolata da importanti assenze nel reparto offensivo.

Il Diavolo dovrà fare a meno con certezza di Zachary Athekame, giovane promettente out per un problema muscolare. Tuttavia, l’attenzione maggiore è rivolta alla situazione di Santiago Gimenez, il centravanti messicano le cui condizioni fisiche continuano a destare forte preoccupazione.

Gimenez Non Rientra: La Caviglia Tormentata Mette a Rischio la Convocazione

Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è poca fiducia di poter recuperare Gimenez per la sfida cruciale contro i biancocelesti. L’attaccante, che non scende in campo dallo scorso 28 ottobre contro l’Atalanta, sta cercando di smaltire un problema alla caviglia che lo tormenta da tempo e che ne ha limitato l’impiego e il rendimentoin questa prima parte di stagione.

Anche nella giornata di ieri, il bomber messicano ha continuato a svolgere lavoro personalizzato a parte, sintomo che il pieno recupero è ancora lontano. La regola è chiara a Milanello: se Gimenez non rientrerà in gruppo oggi, sarà da escludere la sua presenza tra i convocati di Allegri per la gara casalinga di sabato. La sua assenza rappresenta un ulteriore grattacapo in un reparto già sottoposto a stress continuo a causa della rosa corta.

La Gestione di Tare e Allegri

L’incertezza sulla disponibilità di un attaccante come Gimenez non fa che aumentare la pressione sulla dirigenza. Igli Tare, l’abile dirigente albanese e nuovo Direttore Sportivo, ha il compito di trovare soluzioni immediate sul mercato di gennaio per allungare la coperta a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese dovrà fare di necessità virtù, affidandosi ancora una volta ai suoi titolari inamovibili e alla determinazione della squadra per superare l’ostacolo Lazio. La speranza è che l’assenza di Gimenez, attaccante dotato di ottimo fiuto ma finora poco impiegato, non si riveli decisiva nell’economia del match.