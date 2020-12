Milan-Lazio 3-2: Calhanoglu-Rebic tornano al gol nel momento decisivo

Milan-Lazio 3-2: i rossoneri battono i biancocelesti nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A, decisivi Rebic, Calha e…

Il Milan di Stefano Pioli batte a pochi secondi dal termine del match la Lazio di Simone Inzaghi, 3-2: reti decisive di Rebic, Calhanoglu e Theo Hernandez.

Per il croato e il turco è il primo gol stagionale in Serie A. L’ex Leverkusen ha già messo a segno cinque reti in Europa League, a differenza dell’ex Eintracht, rimasto a secco per quasi quattro mesi. I due, dunque, sono tornati a gonfiare la porta nel momento più decisivo della stagione, in attesa che il tecnico rossonero recupero i pezzi mancanti.