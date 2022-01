Milan, Lazetic: le impressioni dello staff dopo il primo allenamento

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Corriere dello Sport riporta le impressioni dello staff del Milan dopo il primo allenamento a Milanello di Marko Lazetic:

«Primo giorno a Milanello per il neo-acquisto rossonero Marko Lazetic. Il gioiellino ha così potuto fare conoscenza con Stefano Pioli e con i nuovi compagni. Non si è allenato con loro, però: lo staff rossonero aveva preparato per lui una serie di test e di esercizi atletici per verificare il livello della sua condizione. I primi riscontri sono stati positivi, nel senso che ha destato una buona impressione. Possibile, però, che ci voglia qualche giorno di lavoro personalizzato prima che venga aggregato definitivamente al gruppo».