Milan, Laxalt è in uscita: due club dall’estero sul giocatore

Diego Laxalt sempre più lontano dal Milan. Il giocatore, rientrato dal prestito al Celtic, è tra i primi che certamente lascerà Milanello in questa sessione estiva di calciomercato. Su di lui, come riportato da Nicolò Schirà, c’è l’interesse di Dinamo Mosca e Besiktas.

May 31, 2021