Milan, l’attacco è scarico: i numeri evidenziano il buio offensivo

Nella gara contro il Napoli il Milan ha evidenziato la crisi offensiva che sta contraddistinguendo questo 2021

Il Milan deve fare i conti con una mini crisi in termini realizzativi. La differenza tra l’ultima parte del 2020 e l’inizio di questo 2021 è evidente e alquanto preoccupante. Basti pensare che quella contro il Napoli è stata la 5° gara senza segnare nel nuovo anno, mentre nella prima parte di stagione era capitato solo una volta (0-3 Vs Lille).

All’interno di questo dato non si può non tenere conto della quantità di infortuni in nel reparto offensivo, che si unisce ad un momento decisamente no dei cosiddetti sostituti, specialmente Rafael Leao, a digiuno di gol dal 9 gennaio. Nelle ultime 9 partite inoltre, la squadra di Pioli ha segnato 9 gol, di cui solamente uno siglato da un attaccante (Rebic Vs Roma).