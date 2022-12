Milan, la strategia per portare Sportiello a gennaio. Il portiere dell’Atalanta arriva per sostituire l’infortunato Maignan

Il Milan vuole Sportiello a tutti i costi. Considerando i tempi lunghi per il rientro di Maignan, il club pensa al portiere dell’Atalanta subito: per farlo, «va pagato».

La dirigenza è pronto a dargli un triennale più ricco di quello, ma come riporta La Gazzetta dello Sport, la cifra per il trasferimento non è ancora stabilito.