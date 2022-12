Mercato Milan, portiere in prestito per sei mesi e poi Sportiello: le ultime

Portiere in prestito per sei mesi e poi Sportiello: le strade davanti al Milan per la porta rossonera

Il Milan non vuole farsi trovare impreparato in caso di brutte notizie dagli esami strumentali a cui si sottoporrà Mike Maignan e sta valutando l’eventuale possibilità di anticipare di sei mesi l’arrivo di Marco Sportiello.

Come riportato da Tuttosport, in caso di mancato accordo con l’Atalanta, non è escluso che il club rossonero possa prendere un altro portiere in prestito per sei mesi, come aveva fatto anche due anni fa con Begovic.