Milan, la stagione del ritorno in Champions riassunta in 5 statistiche

Milan, ecco cinque statistiche che riassumono questa storica stagione del ritorno in Champions League dopo 7 anni

Il Milan ritorna in Champions League dopo 7 anni in una stagione da ricordare. Ecco alcune statistiche di questa meravigliosa annata 2020/21. La squadra di Pioli ha schierato la formazione iniziale con l’età media più bassa (24 anni e 315 giorni) in tutta la Serie A.

Detiene inoltre i record per il gol più veloce della storia della competizione (Leao Vs Sassuolo dopo soli 6.76 secondi) ed anche quello per le vittorie in trasferta (16). A livello individuale spiccano i terzini. Theo Hernandez è il difensore con più dribbling riusciti (73) mentre Calabria quello con più tackle effettuati (101).