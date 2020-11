Milan, la sosta per recuperare i top: Ibra e Theo a corto di fiato

La sosta per le Nazionali servirà al Milan per recuperare le energie: in particolare quelle di Ibrahimovic e Theo Hernandez

La sosta delle Nazionali cade perfetta per il Milan, che uscito sfinito dall’ultimo ciclo di 6 partite in tre settimane, approfitterà della pausa per ricaricare le pile e presentarsi nuovamente in forma alla ripresa del campionato. Domani riprenderanno gli allenamenti a Milanello e gli uomini di Pioli rimasti, potranno iniziare a lavorare per recuperare appieno la forma fisica.

Due giocatori in particolare, parliamo di Ibrahimovic e Theo Hernandez, sono parsi particolarmente scarichi fisicamente nelle ultime uscite. Entrambi in questo periodo rimarranno a Milanello e perciò potranno beneficiare al massimo della pausa. E’ fondamentale per il Diavolo avere nuovamente lo svedese e il francese, due dei pezzi più pregiati all’interno della rosa rossonera, a pieno regime per la ripresa del campionato.