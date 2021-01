Milan, la riflessione e l’affondo: Tomori prima di Mandzukic per una questione di necessità, come spiegato da Gazzetta a pag. 13

Milan, la riflessione e l’affondo: Tomori prima di Mandzukic per una questione di necessità, come spiegato da Gazzetta a pag. 13: “Anche ieri Maldini e Massara– si legge-hanno tenuto i contatti con il Chelsea per il prestito del difensore Tomori. Si tratta sul costo della cessione per i prossimi mesi– prosegue la rosea- offerto 1 milione, richiesta 3. Per il riscatto gli inglesi parlano di 30 milioni, a riprova del valore del giocatore”.

QUESTIONE MANDZUKIC- “I dirigenti rossoneri e Stefano Pioli stanno valutando l’opportunità di inserire (o meno) nel gruppo un altro elemento dalla spiccata personalità, come il croato. E lo stesso Ibrahimovic, come lo accoglierebbe?”. Questo il “sondaggio” partito ieri in zona Milanello, come spiegato dal quotidiano, che sottolinea inoltre l’importanza dell’aggiungere personalità ad un gruppo sempre più rodato.