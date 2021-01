De Grandis su Mandzukic: «Non so perché la Juve lo abbia fatto andare via»

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato così del calciatore lasciato partire dalla Juventus. Le parole

Ospite negli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha parlato di Mario Mandzukic. L’attaccante croato, dopo aver vinto tanto con la Juventus, potrebbe a breve diventare un nuovo giocatore del Milan. Queste le parole del giornalista.

«Non so perché la Juventus lo abbia fatto andare via, hanno tolto il giocatore più fedele di Allegri. Serviva a molti. Giocatori del genere sono in via di estinzione».