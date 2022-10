Milan, Kjaer tornerà per il match contro la Dinamo Zagabria

Il Milan ritroverà Simon Kjaer per il match fondamentale di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Le ultime

Il Milan per passare il turno in Champions League dovrà per forza di cose trovare la vittoria nel match contro la Dinamo Zagabria. Per il match, in programma il prossimo 25 ottobre, i rossoneri ritroveranno Simon Kjaer.

Il difensore danese, out da inizio mese per un problema al flessore, procede con il suo programma di recupero. Obiettivo essere al top della forma per il match in terra croata, dove dovrà sostituire lo squalificato Tomori.