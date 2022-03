Milan, Kessié non rinnova: quanto risparmia il club

Manca l’ufficialità, ma sembra ormai certo: Kessié non rinnoverà il suo contratto con il Milan, per andare a vestire la maglia del Barcellona

Manca l’ufficialità, ma sembra ormai certo: Kessié non rinnoverà il suo contratto con il Milan, per andare a vestire la maglia del Barcellona. Il club rossonero non monetizzerà dalla vendita del centrocampista, ma avrà dei benefici sul bilancio. A mettere i conti in fila è Calcio e Finanza:

«Tra stipendio e ammortamento, Kessie è costato 10,47 milioni di euro al Milan nel 2021/22. Il club rossonero ha messo a bilancio 2,2 milioni di euro netti in termini di stipendio (4,07 milioni di euro lordi) e 6,4 milioni di euro di quota ammortamento. La cifra complessiva non peserà più sul bilancio della prossima stagione.

Qualora Kessie avesse rinnovato il proprio contratto con il Milan, il costo del cartellino – essendo il calciatore in scadenza – sarebbe stato totalmente ammortizzato e sui conti del club rossonero avrebbe pesato solamente lo stipendio».