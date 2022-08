Un intervento da manuale quello di Pierre Kalulu su Deulofeu nel match tra Milan e Udinese. Il Corriere dello Sport lo esalta

Il Milan conta sempre di più sulla certezza Kalulu. Nella gara di ieri tra Milan e Udinese il classe 2000 si è reso protagonista di un intervento da manuale del difensore in 1 vs 1 contro Deulofeu. Il Corriere dello Sport gli dà 7 in pagella e lo esalta così: «Un boato dei 70.000 di San Siro quando questo ragazzone potente e veloce si stacca da Success e va a portare via la palla a Deulofeu. Chiusura strepitosa che vale un gol. E’ in una condizione fisica incredibile.»