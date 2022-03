Milan Juventus Women, Cernoia: «Semifinale di Coppa Italia importantissima». Le parole della bianconera

Valentina Cernoia, centrocampista della Juventus Women fresca di rinnovo fino al 2024, ha parlato in avvicinamento alla semifinale di andata di Coppa Italia tra il Milan femminile e le bianconere.

OBIETTIVI – «Continuare a vincere con questi colori. Adesso abbiamo delle partite importantissime, a cominciare dalla semifinale di andata di Coppa Italia. Poi avremo un appuntamento in Champions che per noi vale tantissimo, infine dobbiamo concludere la stagione per portare a casa tutti i nostri obiettivi».