Milan Juventus: un punto Champions ma serve a poco in ottica scudetto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan non va oltre lo 0-0 a San Siro contro la Juventus. Un punto che serve a poco in chiave scudetto, il derby diventa il match cruciale

Il Milan non va oltre lo 0-0 a San Siro contro la Juventus. Un punto che serve a poco in chiave scudetto, il derby diventa il match cruciale. Lo riferisce il Corriere della Sera.

Il Diavolo è certamente la squadra che meritava di più nel match di ieri sera ma lo 0-0 è frutto di una prestazione sottotono di entrambe le compagini. La Vecchia Signora non ha mai calciato in porta (non succedeva da quasi 3 anni). I rossoneri conquistano almeno un punto in chiave Champions League, tenendo a distanza il team di Allegri di 7 punti.