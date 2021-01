Milan-Juventus, si rivede Conti ma ha davvero senso tenerlo in rosa?

Minuti finali di Milan-Juventus concessi per Andrea Conti ma il terzino rossonero continua ad essere ai margini della rosa

All’81’ di Milan-Juventus, con il risultato già ampiamente chiuso, Pioli ha concesso spazio ad Andrea Conti. Per il terzino italiano si tratta della seconda apparizione in Serie A, consecutiva dopo i minuti finali in campo con il Benevento. Il classe ’94 sta però vivendo un’altra stagione da dimenticare, in cui ha collezionato solo 130 minuti tra campionato ed Europa League. Nonostante l’emergenza totale di ieri sera e la corsia di destra lasciata libera da Calabria, il tecnico ha preferito adattare Dalot piuttosto che dare fiducia all’ex Atalanta. Una bocciatura netta ed un futuro sempre più in bilico.

Nei giorni scorsi lo stesso Pioli lo ha motivato in conferenza stampa, dichiarando che le gerarchie possono cambiare in fretta. Ma ha davvero senso tenere un giocatore di 26 anni, reduce da un molteplici infortuni, senza fargli vedere il campo e quindi senza provare a recuperarlo fisicamente? La soluzione migliore per tutti sarebbe cederlo quanto meno in prestito, per provare a valutare se le sue condizioni possono permettergli di riprendersi una carriera che, negli anni all’Atalanta, sembrava destinata a ben altri scenari.