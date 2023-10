Milan Juventus, retroscena Pulisic: la partita di domani poteva giocarla a maglie inverse

Pulisic sta attraversando un momento d’oro con il Milan. Domani affronterà quella Juve che quest’estate poteva acquistarlo sul mercato

Come riportato da Calciomercato.com prima però che la trattativa con i rossoneri entrasse nel vivo l’entourage dell’americano ne aveva parlato anche (non solo) con la Juve: le condizioni per concretizzare l’interessamento bianconero non ci sono state, l’idea però c’era. Non se ne è fatto nulla e si è concretizzato lo sbarco a Milano. I tifosi rossoneri ringraziano e se lo godono sperando che possa essere decisivo proprio contro i bianconeri.