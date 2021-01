Milan-Juventus: Pioli con solo due centrocampisti disponibili

Per la sfida di mercoledì contro la Juventus il Milan dovrà fare a meno di Tonali e Bennacer: disponibili solo due centrocampisti

La vittoria contro il Benevento, ottenuta in inferiorità numerica, ha permesso al Milan di mantenersi al primo posto in classifica anche alla prima uscita di questo 2021. L’Inter continua a mettere pressione ai rossoneri che mercoledì affronteranno a San Siro la Juventus nel big match della sedicesima giornata.

Una gara che risulterà ancora più complessa per Stefano Pioli che in difesa recupererà Theo Hernandez e Kjaer, ieri uscito per un leggero affaticamento, ma che si ritroverà con un centrocampo in piena emergenza. Bennacer non ha infatti riassorbito totalmente l’infortunio mentre Tonali, espulso ieri al Vigorito, è squalificato. Scelte obbligate dunque per mercoledì con Krunic e Kessié unici centrocampisti a disposizione del club rossonero.