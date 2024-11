Milan Juventus, aggiornamento importantissimo sulla formazione: c’è l’ultim’ora. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Siamo arrivati alla vigilia del big match che vedrà contrapposti a San Siro il Milan e la Juventus. Come riportato da Sky Sport emergono importantissimi aggiornamenti sulla formazione che scenderà in campo domani per i rossoneri. Di seguito le ultimissime notizie sul big match del campionato di Serie A.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Loftus Cheek; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca.