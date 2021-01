Milan-Juventus all’epifania: ecco l’unico precedente in Serie A

Milan-Juventus, in programma mercoledì 6 gennaio a San Siro, non sarà il primo scontro tra le due squadre disputato all’epifania

L’ultimo pareggio tra Milan e Juventus in Serie A risale al febbraio 2012 (1-1, Nocerino e Matri in gol); da allora, tre vittorie rossonere e 13 piemontesi. Questa sarà la seconda sfida in Serie A tra Milan e Juventus all’Epifania: in quella del 1999 regnò l’equilibrio con l’1-1 (in rete Albertini e Fonseca) tra Zaccheroni e Lippi.

Il punteggio più frequente tra Juventus e Milan in Serie A è l’1-1, finale di 28 incontri, l’ultimo dei quali nel febbraio 2012.