Milan Juve, un bianconero a rischio per la sfida! Cosa succede. Entrato in diffida, il centrocampista di Allegri deve stare attento nel derby

La Lega Serie A ha reso ufficiali le decisione giudice sportivo, che ha rilasciato i verdetti dopo la settima giornata di campionato di Serie A: una coinvolge il Milan.

Adrien Rabiot è entrato in diffida. In caso di ammonizione anche con il Torino, salterebbe per squalifica Milan Juve del 22 ottobre.