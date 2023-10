Verso Milan Juve, tre giocatori recuperati per il big match: Loftus-Cheek è in dubbio ULTIME

Verso Milan Juve, tre giocatori recuperati per il big match: Loftus-Cheek è in dubbio. Le ULTIME notizie

Il Milan si prepara al big match di domenica sera contro la Juventus. Lo fa affrontando alcune pesanti assenze come quelle di Maignan, Sportiello e Theo Hernandez.

Sono recuperati, secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, Krunic,Okafor e Kalulu che verrano quasi certamente convocati. Qualche dubbio su Loftus-Cheek che sentirebbe ancora dolore: serviranno altre valutazioni in queste ore con Pioli che preferirebbe non rischiarlo e averlo a completa disposizione per il match infrasettimanale di Champions.