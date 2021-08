Milan, Jankto al Getafe chiude Castillejo: permanenza vicina

Samu Castillejo continua ad essere in uscita dal Milan, ma la sua cessione sembra difficile. Per lui al momento nessuna offerta

Samu Castillejo può restare al Milan. L’esterno spagnolo è uno dei giocatori in uscita, ma la mancanza di reali offerte pone la società a dover valutare una sua permanenza. Il giocatore è inoltre un uomo spogliatoio, molto amico di Brahim Diaz e Theo Hernandez.

L’unica vera proposta arrivata in queste settimane era quella del Getafe, che però ha chiuso in questi giorni per Jakub Jankto dalla Sampdoria. Vedremo se arriverà un colpo di scena last minute.