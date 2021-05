“Milan is on fire, Pioli is on fire” la festa sul pullman rossonero – VIDEO

“Milan is on fire, Pioli is on fire” la musica che risuona sul pullman rossonero nel ritorno a Milano – VIDEO

“Milan is on fire, Pioli is on fire” è festa anche sul pullman rossonero di ritorno dal Gewiss Stadium dove i rossoneri si sono importi raggiungendo la qualificazione in Champions League. Un traguardo fondamentale per il Diavolo che chiude così la cavalcata 2020/21 al secondo posto in classifica.

Un grande traguardo adeguatamente festeggiato da tutti i componenti della rosa milanista sia in campo che negli spogliatoi e, infine, sul pullman di ritorno a Milano.