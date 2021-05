Milan, investimenti oculati: ecco quanto è costato ogni punto in classifica

Il Milan è tra le squadre che meglio ha saputo spendere in relazione alla propria posizione in classifica. L’analisi di Calcio e Finanza

Un Milan che ha saputo ben investire nel monte ingaggi. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, che ha stilato un rapporto su quanto hanno speso le squadre di Serie A, in relazione al costo degli stipendi, per ogni singolo punto in classifica. I rossoneri da questo bilancio escono 11esimi, con 1,01 milione speso ad ogni punto.

La migliore? Lo Spezia, con 0,44 milioni mentre tra le prime in classifica spicca l’Atalanta (0,5 milioni spesi per punto e terza in questa speciale graduatoria). La peggiore è la Juventus con 2,44 milioni spesi per punto mentre i campioni d’Italia dell’Inter sono quartultimi con 1,45 milioni.