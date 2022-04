Nella trattativa tra il fondo Elliott ed Investcorp si inserisce una vecchia conoscenza, l’ex proprietario Mr Li

Continua spedita la trattativa per la cessione del Milan tra il fondo Elliott ed Investcorp. Ma, come riportato da Il Sole 24 Ore, nella questione si inserisce Yonghong Li. L’ex proprietario del club rossonero ha avviato una causa con istanza di risarcimento per circa 320 milioni di euro.

una cifra che corrisponde alla plusvalenza che i proprietari americani otterranno dalla cessione del Milan ad Investcorp. Mr Li fa era sparito dalle cronache poco dopo aver perso la proprietà a causa dell’escussione del pegno su circa 300 milioni di euro di finanziamento da parte dell’investitore americano Elliott.