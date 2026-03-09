Connect with us

Milan Inter, Theo Hernandez festeggia per il derby: la risposta a Tomori – FOTO

Published

2 ore ago

on

By

Theo Hernandez

Milan Inter fa esultare tutti i tifosi rossoneri e anche gli ex: Theo Hernandez su X ha celebrato il successo del Diavolo

Milan Inter giocata ieri sera ha visto uscire vincitrice la squadra di Massimiliano Allegri per 1-0. Decisiva la rete segnata da Pervis Estupinan. L’esterno acquistato in estate per sostituire il partente Theo Hernandez. Proprio il francese ha esultato per la vittoria nel derby.

Su X Fikayo Tomori ha postato due foto della stracittadina vinta dal Diavolo e Theo ha citato il suo post condividendo la gioia per la vittoria:

«Grande Milan! Happy Monday», poche parole quelle di Theo Hernandez. Il francese però non perde occasione di esultare per il Milan e in fondo anche i tifosi milanisti non hanno assolutamente dimenticato il terzino sinistro.

