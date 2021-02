Milan-Inter streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Inter streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la ventitreesima giornata di Serie A

Milan-Inter streaming: i rossoneri impegnati nell’attesissimo derby valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 21 febbraio alle ore 15:00. Sebbene sia prematuro per parlare di spareggio decisivo, questa stracittadina ha uno dei pesi specifici più importanti degli ultimi anni. Con lo scivolone di La Spezia infatti gli uomini di Pioli hanno perso il comando della classifica per la prima volta in stagione. I nerazzurri sono avanti dunque di una sola lunghezza e Romagnoli e compagni hanno immediatamente l’occasione per riportarsi in testa. Con una sconfitta la compagine allenata da Antonio Conte si porterebbe a quattro punti di distanza e potrebbe iniziare già a pianificare una piccola fuga. L’attesa è alle stelle: anche senza tifosi questo derby sarà rovente.

Milan-Inter, streaming e diretta tv

Milan-Inter è in programma domenica 19 febbraio e sarà trasmessa dall’emittente streaming DAZN. Dal 20 settembre dello scorso anno ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.

Milan-Inter, ultime e probabili formazioni

MILAN – Solito 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli, che dovrà rinunciare agli infortunati Bennacer e Brahim Diaz. In difesa, a protezione di Donnarumma, la coppia di centrali sarà formata da Kjaer e Romagnoli. Sulle fasce invece agiranno Calabria e Theo Hernandez. In mediana ci sarà Tonali al fianco di Kessie. Davanti invece ballottaggio Leao-Rebic sulla sinistra. Sicuri di una maglia da titolare invece Saelemaekers, Calhanoglu e Ibrahimovic.

INTER – Antonio Conte dovrà fare a meno solo di Sensi. In difesa verranno schierati Skriniar, De Vrij e Bastoni. Nel cuore della mediana vedremo Barella, Brozovic ed Heriksen, mentre sulle fasce le frecce Hakimi e Perisic. In attacco spazio alla solita coppia Lukaku-Lautaro.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemakers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All.: Conte.

Milan-Inter, i precedenti con Doveri

Daniele Doveri è l’arbitro scelto per dirigere la sfida delle ore 15 in programma domenica prossima a San Siro. A coadiuvare il fischietto romano ci saranno Carbone e Peretti, quarto uomo Guida mentre al VAR Mariani e Bindoni. Sono 20 i precedenti tra Doveri e il Milan: 13 successi rossoneri, 4 pareggi e 3 sconfitte. Stesso numero di gare per Doveri anche con l’Inter ma il bilancio è leggermente meno favorevole: 8 vittorie nerazzurre, 6 pareggi e sei sconfitte.

MILAN – INTER h. 15.00

DOVERI

CARBONE – PERETTI

IV: GUIDA

VAR: MARIANI

AVAR: BINDONI