Milan Inter, UFFICIALE un'assenza per Inzaghi: salterà il derby!

In vista del derby di stasera tra Milan e Inter, Inzaghi ha preso una decisione ufficiale, lui salta il match

Come riferito da Sky, Simone Inzaghi ha sciolto le riserve in vista del derby di questa sera tra Milan e Inter per quanto riguarda Juan Cuadrado.

L’esterno colombiano, fermo per un affaticamento muscolare, non sarà a disposizione del tecnico piacentino che per il resto ha tutta la rosa a disposizione. L’ex Juve dovrebbe tornare a disposizione per la gara di sabato prossimo contro il Torino.