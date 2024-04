Milan Inter decisiva per lo scudetto? Borghi immagina: «Arrivare alla seconda stella e presentarglielo in faccia…». Le dichiarazioni

Sul canale di Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi e Riccardo Trevisani discutono sul valore che potrebbe avere uno scudetto vinto dall’Inter proprio nel derby contro il Milan. Il primo si esprime così.

SCUDETTO INTER NEL DERBY – «Ma no, no! Tu immagina: è la seconda stella, è il derby, ha il Milan davanti, 19 scudetti pari, tu arrivi a 20 prima degli altri e glielo presenti in faccia. Anch’io non tifo, ma se ti immagini la cornice dopo che hai vinto quanti derby consecutivi, se puoi anche regalarti quel momento lì, te lo vuoi andare a regalare».