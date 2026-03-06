News
Milan Inter, San Siro tutto esaurito: tanti tifosi VIP presenti! Cantanti, attori, ex calciatori e non solo
Milan Inter, ci saranno tantissimi tifosi VIP ad assistere alla stracittadina in programma domenica sera a San Siro
Manca sempre meno a Milan-Inter, derby in programma domenica alle ore 20:45. Allo Stadio San Siro, come spesso accade nei big match casalinghi dei rossoneri, ci sarà una grande presenza di tifosi VIP.
L’impianto sarà tutto esaurito, oltre 70.000 spettatori per una stracittadina che può riaprire qualche speranza Scudetto per il Milan di Massimiliano Allegri. In caso di successo nerazzurro o pareggio il discorso titolo sarà chiuso.
Tifosi VIP allo Stadio San Siro per un Milan Inter da alta quota
Derby seguitissimo e immancabile parata di tifosi vip. In tribuna ci saranno: Dominik Paris, Abbiati, Pato, Van Bommel, Baresi, Melissa Satta, Sarah Toscano, Anna Pepe, Ernia, la modella Bianca Balti, Gattuso, Galliani e tantissimi altri.
Ci sarà dunque un altro campione Olimpico, tanti ex calciatori del Milan, cantanti e non solo.
LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN