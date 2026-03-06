Milan Inter, San Siro sold-out! Le tifoserie dei due club milanesi tra le top in Europa. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il prossimo Derby della Madonnina non è solo una sfida per la supremazia cittadina, ma un evento di portata globale che certifica il momento d’oro dei rossoneri fuori dal rettangolo di gioco. Se la classifica di Serie A vede attualmente l’Interguidare con 67 punti e un vantaggio di dieci lunghezze, sugli spalti la musica cambia drasticamente: il Milan è la regina assoluta del botteghino.

Primato rossonero: numeri da capogiro a San Siro

Il Diavolo vanta una media strabiliante di 72.844 spettatori per ogni partita casalinga, superando i rivali nerazzurri (fermi a 71.758) di oltre mille unità. Questo dato non è solo un record locale: la metropoli milanese garantisce complessivamente 144.602 presenze settimanali, polverizzando la concorrenza di capitali del calcio come Madrid e Londra. In Europa, il club di via Aldo Rossi si piazza al quarto posto assoluto, superando persino colossi come il Real Madrid.

Questa crescita d’immagine viaggia di pari passo con la nuova gestione tecnica. Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese celebre per il suo approccio pragmatico e la capacità di gestire i campioni, è chiamato a trasformare questo calore del pubblico in punti pesanti sul campo. Al suo fianco, a supervisionare le operazioni di mercato e la crescita del brand, c’è Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan ed ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nel pescare talenti internazionali a prezzi competitivi.

Una vetrina mondiale per il Diavolo

Il match, che vedrà i cancelli aprirsi alle 18:45, è già sold out da settimane. La risonanza mediatica è totale: le televisioni trasmetteranno la sfida in quasi 100 nazioni. Sugli spalti, oltre a tifosi provenienti da tutto il mondo, siederanno leggende come Franco Baresi, storico capitano e simbolo della difesa rossonera, e vecchie glorie come Alexandre Pato, l’attaccante brasiliano che ha incantato i fan con la sua velocità, Christian Abbiati e Mark Van Bommel.

Il confronto con l’Europa

Mentre il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco guidano la classifica continentale, il Milan di Allegri e Tare si mette alle spalle giganti come il Manchester City e il PSG, incredibilmente fuori dalla top ten per affluenza. Persino stadi caldissimi come quello del Benfica o delle turche Galatasaray e Fenerbahce restano distanti dai numeri generati dai sette volte campioni d’Europa.

Il Derby di domenica non sarà quindi solo una caccia ai tre punti, ma la celebrazione di un club che, sotto la guida di Igli Tare e la mano tattica di Massimiliano Allegri, sta tornando a occupare il posto che gli compete nell’élite del calcio mondiale.