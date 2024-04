Milan Inter, Repice scalda il clima: «Vincere lo scudetto nel derby per i tifosi sarebbe incredibile». Le parole del telecronista

Intervistato da Sport Paper, Francesco Repice si è espresso così in vista di Milan Inter, il derby del 22 aprile che potrebbe permettere alla squadra di Simone Inzaghi di laurearsi Campione d’Italia in caso di vittoria.

L’INTER VINCERÀ LO SCUDETTO COL MILAN? – «Credo abbiano abbastanza fame. Dall’altra parte si farà di tutto per evitare lo smacco. Che l’Inter vinca il campionato è chiaro, ma vincerlo in un derby, per i suoi tifosi sarebbe qualcosa di incredibile, in egual misura lo sarebbe per i tifosi del Milan, visto che gioca in casa. Quanto accaduto due anni fa potrebbe aver influito e potrebbe influire per gli interisti. Non credo dipenda questa partita con quella di Europa League, il derby di Milano ha una storia a sé. C’è la seconda stella, non è una cosa semplice non solo per i tifosi, ma anche per i club. Sono cose che fanno la storia dei club»