Milan, Inter, Juventus ed una quarta incomoda: è partita la corsa Scudetto

Con la vittoria della Juventus sul Milan di ieri sera si può dire cominciata la corsa Scudetto: ecco i prossimi turni delle pretendenti

La corsa Scudetto è ormai cominciata. Dopo diverse giornate di assestamento, in cui si cercava di capire i valori reali delle diverse squadre, dopo 16 giornate le principali candidate sembrano essere delineate. Il Milan capolista, l’Inter che resta a -1 nonostante la brutta sconfitta contro la Samp, la Juventus, tornata in gioco con la vittoria sui rossoneri, e la sorpresa Roma, che per continuità merita di essere valutata come seria pretendente al titolo.

Da qui a fine gennaio ci saranno 4 giornate che metteranno in palio punti pesantissimi, con il Milan che dovrà reagire al primo KO stagionale e dovrà approfittare dei big match cui sono impegnate le avversarie. Inter che infatti sfiderà proprio Roma e poi Juventus. Bianconeri che prima della squadra di Conte, dovranno vedersela con la rivelazione Sassuolo. La squadra di Fonseca invece, dopo lo scontro diretto con i nerazzurri, sarà impegnata nel derby. Vediamo il calendario del mese di gennaio nel dettaglio.

MILAN, 37 pt: Torino (C), Cagliari (T), Atalanta (C), Bologna (T)

INTER, 36 pt: Roma (T), Juventus (C), Udinese (T), Benevento (C)

ROMA, 33 pt: Inter (C), Lazio (T), Spezia (C), Verona (C)

JUVENTUS 30 pt: Sassuolo (C), Inter (T), Bologna (C), Sampdoria (T)