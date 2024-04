Milan Inter, Inzaghi perde i pezzi: infortunio per quel giocatore. Salta il derby? Le ultime sull’infermeria dei nerazzurri

Si avvicina l’attesissimo giorno di Milan Inter e non arrivano buone notizie per i nerazzurri. Nuovo infortunio per la squadra di Simone Inzaghi: si tratta di Juan Cuadrado.

Come riferito da Sky Sport, dopo aver fatto tre giorni di allenamenti a pieno regime infatti, il colombiano ha subito oggi un piccolo affaticamento muscolare ed andrà chiaramente gestito. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’ex Juve potrà andare almeno in panchina in una gara che potrebbe regalare lo scudetto ai nerazzurri.