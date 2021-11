Milan Inter, torna Rebic in campo: il croato sostituisce Leao

Ante Rebic torna in campo dopo l’infortunio. L’attaccante croato entra al posto di Rafa Leao al 59° minuto di gioco

Ancora un cambio nel Milan. Al 59° minuto del derby a San Siro tra Milan e Inter Pioliu effettua il secondo giro di cambi di formazione.

Oltre Saelemaekers al posto di Brahim Diaz, torna in campo Ante Rebic. Il croato dopo l’infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo di gioco per più di qualche partita è entrato in campo al posto di Rafa Leao.