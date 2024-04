Milan Inter decisiva per lo scudetto? TUTTE le combinazioni dopo i risultati dell’ultima settimana in vista del match

Lo scenario di uno scudetto vinto direttamente contro il Milan è uno scenario sempre più reale per l’Inter, al di là delle smentite e delle parole di circostanza dei protagonisti. Il 22 aprile, nel match di San Siro, si potrebbe definitivamente chiudere la stagione.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come se le due squadre continuassero con questo ritmo, il derby diventerebbe davvero il giorno della festa nerazzurra. La distanza in classifica è al momento di 14 punti. La squadra di Inzaghi dovrà sfidare l’Udinese in trasferta ed il Cagliari in casa. I rossoneri affrontare il Lecce in casa ed il Sassuolo in trasferta. La stracittadina arriva: «Alla 33a , il 22 aprile. Se prima di quel giorno il distacco resterà lo stesso di oggi, oppure aumenterà fino a 17 punti, l’Inter potrebbe diventare campione quella sera stessa vincendo oppure anche pareggiando».