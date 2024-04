Milan Inter da incubo per Pioli, la stampa critica: «Cambi serviti a nulla, finisce malissimo»

Milan Inter da incubo per Pioli, la stampa critica: «I cambi non sono serviti a nulla, finisce malissimo il suo ciclo»

L’edizione odierna di Tuttosport ha criticato aspramente il Milan e Stefano Pioli. Per il tecnico è arrivato un pesante 5 in pagella che certifica come il suo ciclo in rossonero sia ormai giunto ai titoli di coda.

Dopo 18 minuti si trova già sotto – si legge sul quotidiano – I cambi tattici sono serviti a poco, non riesce mai a trovare contromisure nel derby. Il suo ciclo al Milan finisce nel peggiore dei modi.