Milan e Inter si affronteranno nelle semifinali di Champions League. Saranno in totale cinque i derby stagionali

Milan e Inter si affronteranno nelle semifinali di Champions League. Una doppia sfida che promette scintille e stabilisce anche un record. Dopo i due di campionato e quello di Supercoppa Italiana, le gare europee faranno in totale cinque derby in stagione che, come ricorda Opta, è un record nella storia.