Milan Inter, si preannuncia un San Siro rossonero! Niente vendita libera per i nerazzurri NOVITÀ

Milan Inter, si preannuncia un San Siro rossonero! Niente vendita libera per i nerazzurri. La NOVITÀ verso il derby

Sarà un San Siro a tinta rossonere quello che accoglierà i cugini rivali dell’Inter lunedì 22 aprile. Come riportato da calciomercato.com, i tifosi del Milan vogliono ridurre i supporter nerazzurri al settore ospiti con 7.500 posti.

Non ci sarà una vendita libera per i tifosi nerazzurri che, in caso di vittoria dello scudetto, sarebbero in netta minoranza rispetto alla marea rossonera attesa. C’è tanta voglia di tornare a vincere questo match dalle parti del Diavolo: si preannuncia sold-out!