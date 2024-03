Milan Inter decisiva per lo scudetto? Biasin: «I tifosi dell’Inter preferirebbero questa cosa». Le dichiarazioni del giornalista

Sulle frequenze di Radio Sportiva, Fabrizio Biasin si sintonizza già sull’Inter e la vittoria dello scudetto, infiammando così i tifosi nerazzurri e quelli del Milan che vogliono tornare a vincere il derby.

INTER – «Al tifoso dell’Inter, in questo momento, credo interessi vincere lo scudetto il prima possibile. Tra vincerlo prima o vincerlo nel derby, secondo me il tifoso preferisce vincerlo prima. Dopodiché dovesse capitare una cosa del genere sarebbe più bello perché sarebbe sicuramente un qualcosa in più. Ma in questo momento non è la cosa più importante».