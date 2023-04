Infortunio Messias: arrivano buone notizie per Pioli! Le ultime. Ecco le ultime da Milanello sull’attaccante rossonero

Il Milan ritrova un titolare per la sfida di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli di Spalletti.

Si tratta di Junior Messias, che ha lavorato in gruppo per tutta la seduta odierna ed è disponibile per il match contro il Napoli. Lo riporta Sky Sport.