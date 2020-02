Milan, infortuni: Con la Fiorentina non ci sarà nemmeno Saelemaekers

Periodo nero per il Milan. Emergenza in difesa per Pioli che attende notizie di Musacchio. Senza Kjaer, ai box anche Saelemaekers

Sabato sera, il Milan dovrà affrontare la Fiorentina all’Artemio Franchi di Firenze. Emergenza in difesa per Stefano Pioli, che ha perso Kjaer e Musacchio, anche se l’argentino potrebbe recuperare in extremis. Il tecnico rossonero dovrà rinunciare anche a Saelemaekers, jolly utilizzato sulla fascia destra.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex Anderlecht è finito ai box per un trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra. Oggi sono previsti degli esami che permetteranno di capire per quanto sarà indisponibile l’esterno destro.